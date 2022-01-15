Миколенко впервые выйдет в стартовом составе на матч АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко дебютирует в Премьер-лиге Англии. В матче 22-го тура АПЛ против «Норвича» украинец выйдет на поле с первых минут.

Матч «Норвич» - «Эвертон» начнется в 17:00.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



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