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Миколенко впервые выйдет в стартовом составе на матч АПЛ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
16:29
Новость
Футбол

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко дебютирует в Премьер-лиге Англии. В матче 22-го тура АПЛ против «Норвича» украинец выйдет на поле с первых минут.

Миколенко

Матч «Норвич» - «Эвертон» начнется в 17:00.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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