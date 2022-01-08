Миколенко впервые попал в стартовый состав «Эвертона»

Сегодня состоится матч в рамках третьего раунда Кубка Англии между «Халлом» и «Эвертоном» на поле первого.

Ливерпульский клуб объявил стартовый состав на эту игру: Бегович, Коулмэн, Кин, Годфри, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш, Кенни, Гордон, Грей, Рондон.

Отметим, что Виталий Миколенко впервые сыграет за «Эвертон». Украинский защитник перешел в стан «ирисок» во время зимнего трансферного окна из киевского «Динамо». Сумма трансфера составила больше 20 миллионов евро.

Ранее Виталий Миколенко высказался о первом общении с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист ранее работал с главным врагом «ирисок» «Ливерпулем».

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