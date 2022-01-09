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Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore

Павел Соловей
Павел Соловей
09.01.2022
00:41
Новость
Футбол

В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» на выезде обыграл «Халл Сити» со счетом 3:2. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

Портал SofaScore выставил оценки игрокам за этот матч. Лучшим игроком в составе «Эвертона» стал Миколенко, у которого 7,4 балла. Столько же получил и полузащитник «ирисок» Андрос Таунсенд, который вышел на замену.

Whoscored оценил игру Миколенко в 7,7 балла. Это третья оценка в Эвертоне после Гомеша и Гордона.

Добавим, что это была дебютная игра Миколенко за «Эвертон», в который он перешел 1 января этого года.

Соглашение 22-летнего украинца с английским клубом подписано до лета 2026 года.

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Миколенко
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