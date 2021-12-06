Миколенко раскритиковал газон стадиона в Луцке

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча с «Вересом» (3:0) в рамках 17-го тура УПЛ. В частности, он высказался по поводу газона луцкого стадиона «Авангард».

«Когда мы приехали на стадион, то поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон. Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно», — сказал Миколенко в интервью передаче «Великий футбол».

Напомним, что поединок состоялся 3 декабря. Еще утром в тот день матч находился под угрозой переноса, так как газон замерз из-за не включенного подогрева на стадионе «Авангард». Арбитр Екатерина Монзуль в итоге приняла решение, что поле пригодно для проведения игры.

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