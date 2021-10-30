Миколенко пропустит две недели из-за травмы

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча 13-го тура УПЛ с «Мариуполем» (3:2) сообщил о травме защитника команды Виталия Миколенко.
«К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет», — цитирует Луческу пресс-служба клуба.
Таким образом, 22-летний защитник пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдет в Киеве 2 ноября.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах.
Киевская команда занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 35 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.