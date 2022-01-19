Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового тренера «Эвертона»

19.01.2022
19:56
Новость
Футбол
Защитник Виталий Миколенко отсутствовал на первом занятии Эвертона под руководством временного наставника «ирисок» Данкана Фергюсона. Причины отсутствия украинца неизвестны.
Кроме Миколенко, тренировку пропустили травмированные Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.
По неофициальной информации, все эти игроки заразились коронавирусом.
Напомним, Фергюсон возглавил «Эвертон» после увольнения Рафаэля Бенитеса. Миколенко провел за «ирисок» два матча: один в Кубке и один – в АПЛ.
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