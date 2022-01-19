Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового тренера «Эвертона»

Защитник Виталий Миколенко отсутствовал на первом занятии Эвертона под руководством временного наставника «ирисок» Данкана Фергюсона. Причины отсутствия украинца неизвестны.

Кроме Миколенко, тренировку пропустили травмированные Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.

По неофициальной информации, все эти игроки заразились коронавирусом.

Напомним, Фергюсон возглавил «Эвертон» после увольнения Рафаэля Бенитеса. Миколенко провел за «ирисок» два матча: один в Кубке и один – в АПЛ.

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