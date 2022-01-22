Миколенко пропустил матч с «Астон Виллой» из-за травмы

Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» Данкана Фергюсона на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Как сообщает британский журналист с украинскими корнями Эндрю Тодос, Миколенко страдает от проблем со спиной. Степень повреждения не называется.

Отметим, что Миколенко сыграл в Англии за «Эвертон» полные два матча, причем один из них в Кубке Англии с экстратаймами.

Поединок «Эвертона» с «Астон Виллой» завершился поражением «ирисок» со счетом 0:1.

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