Миколенко пропустил матч с «Астон Виллой» из-за травмы

Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» Данкана Фергюсона на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
Как сообщает британский журналист с украинскими корнями Эндрю Тодос, Миколенко страдает от проблем со спиной. Степень повреждения не называется.
Отметим, что Миколенко сыграл в Англии за «Эвертон» полные два матча, причем один из них в Кубке Англии с экстратаймами.
Поединок «Эвертона» с «Астон Виллой» завершился поражением «ирисок» со счетом 0:1.
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