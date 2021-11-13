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Миколенко прокомментировал интерес к нему со стороны «Дженоа»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
16:39
Новость
Футбол

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал слухи, связывающие его с «Дженоа» Андрея Шевченко, и рассказал о своем состоянии.

«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб», – сказал Миколенко в интервью FootBoom.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

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