Миколенко проходит медосмотр в клубе АПЛ

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко проходит медосмотр для перехода в «Эвертон». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, личные условия уже согласованы между сторонами. Трансфер обойдется «ирискам» в 21-23 млн евро.

22-летний украинец перейдет на постоянной основе.

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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