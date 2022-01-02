Миколенко после перехода в «Эвертон»: мне 22, но я не чувствую себя молодым

Украинский защитник Виталий Миколенко рассказал, что думает после перехода в клуб АПЛ «Эвертон».

«Я чувствую себя очень хорошо. Счастлив быть в этом клубе. Буду пытаться выигрывать каждый матч в этой футболке.

Меня волнует большая ответственность перед болельщиками. Я смотрел несколько матчей на «Гудисон Парк». Это невероятные фанаты, перед которыми я чувствую ответственность.

Мне было сложно решиться на этот переход. Это большой шаг в моей жизни. Я считаю, что должен дальше расти. АПЛ — большой прыжок в моем карьерном росте. Надеюсь, что буду помогать команде.

Мне 22, но я не чувствую себя молодым. Я имею опыт на европейском уровне. Надеюсь, что мой молодой возраст поможет команде», — сказал Миколенко в интервью каналу «Эвертона» на YouTube.

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