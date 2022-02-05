Миколенко помог «Эвертону» выйти в 1/8 финала Кубка Англии в первом матче Лэмпарда

5 февраля украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут матча 4-го раунда Кубка Англии против «Брентфорда». В этой встрече команда украинца победила со счетом 4:1. К слову, в этом поединке дебютировал на тренерском мостике «ирисок» Фрэнк Лэмпард.



SofaScore оценил действия Миколенко в 6,7 баллов – средняя оценка команды 7,08. Среди вышедших в старте 6,7 и Шеймуса Коуэлмена, ниже только у вратаря Джордана Пикфорда (6,5).

Миколенко отдал 18 точных передач (86%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 1 из 1 единоборств, совершил 1 вынос, 1 перехват и 1 отбор.

Это был его третий матч за «ирисок». Он пропускал встречу с «Астон Виллой» 22 января из-за травмы.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.



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