Миколенко получил нового тренера в «Эвертоне»: команду возглавил легенда «Челси»

«Эвертон» объявил имя нового главного тренера команды. Ливерпульскую команду возглавил Фрэнк Лэмпард, с которым подписан контракт на 2,5 года, сообщает официальный сайт «ирисок».
Напомним, что после завершения карьеры игрока 43-летний Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель.
Во время игровой карьеры Лэмпард защищал цвета «Вест Хэма», «Суонси», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Фрэнк является лучшим бомбардиром в истории Челси, забив 211 мячей за синих.
Напомним, в «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.