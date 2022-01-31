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Миколенко получил нового тренера в «Эвертоне»: команду возглавил легенда «Челси»

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
15:48
Новость
Футбол

«Эвертон» объявил имя нового главного тренера команды. Ливерпульскую команду возглавил Фрэнк Лэмпард, с которым подписан контракт на 2,5 года, сообщает официальный сайт «ирисок».

Напомним, что после завершения карьеры игрока 43-летний Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель.

Во время игровой карьеры Лэмпард защищал цвета «Вест Хэма», «Суонси», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Фрэнк является лучшим бомбардиром в истории Челси, забив 211 мячей за синих.

Напомним, в «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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