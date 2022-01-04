Миколенко – о первой встрече с Бенитесом: максимальный позитив и максимальная простота в общении

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о первой встрече с главным тренером ливерпульской команды Рафаэлем Бенитесом.

«Как прошла первая встреча Бенитесом? Началась с фразы «Hello! Nice to meet you!» Мы завтракали с агентами на базе «Эвертона», Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всем вкратце. Затем мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде.

Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят», — приводит слова Миколенко пресс-служба «Динамо».

1 января Миколенко подписал контракт с «Эвертоном» до лета 2026 года.

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