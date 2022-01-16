Миколенко остался без главного тренера: «Эвертон» уволил Бенитеса

Рафаэль Бенитес отправлен в отставку с поста главного тренера Эвертона, сообщает сайт клуба.

61-летний испанский тренер возглавил «ирисок» летом 2021 года. Под его руководством Эвертон во всех турнирах одержал семь побед, потерпел 11 поражений и четырежды сыграл вничью.

Отметим, что украинский защитник Виталий Миколенко перешел в Эвертон в начале календарного года и сыграл за новую команду два матча.

Ранее украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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