Миколенко объяснил свои трудности в дебютном матче за «Эвертон»

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от первого матча за ливерпульский клуб. Он дебютировал в выездном поединке Кубка Англии против «Халла» (3:2).

«Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

Быть здесь — это потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Моя последняя игра была около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось», — сказал Миколенко в интервью официальному сайту «Эвертона».

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