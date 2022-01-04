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Миколенко – о своем преемнике в «Динамо»: это топ-защитник

Павел Соловей
Павел Соловей
04.01.2022
19:09
Новость
Футбол

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что Владислав Дубинчак имеет хорошие шансы стать основным левым защитником киевского «Динамо».

«Готов ли меня заменить Дубинчак слева в защите? Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что это топ-защитник», — приводит слова Миколенко пресс-служба киевского клуба.

1 января Миколенко перешел из «Динамо» в «Эвертон», подписав контракт до лета 2026 года.

В связи с этим киевляне вернули из аренды в «Днепре-1» Дубинчака, который призван закрыть левый фланг обороны.

В текущем сезоне Дубинчак провел за днепрян 16 матчей в УПЛ, отметившись результативной передачей.

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