Миколенко – о своем преемнике в «Динамо»: это топ-защитник

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что Владислав Дубинчак имеет хорошие шансы стать основным левым защитником киевского «Динамо».

«Готов ли меня заменить Дубинчак слева в защите? Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что это топ-защитник», — приводит слова Миколенко пресс-служба киевского клуба.

1 января Миколенко перешел из «Динамо» в «Эвертон», подписав контракт до лета 2026 года.

В связи с этим киевляне вернули из аренды в «Днепре-1» Дубинчака, который призван закрыть левый фланг обороны.

В текущем сезоне Дубинчак провел за днепрян 16 матчей в УПЛ, отметившись результативной передачей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» официально подтвердило трансфер Дубинчака

Цитаишвили: пока возвращаюсь в Киев, решение будет принимать «Динамо»

«Динамо» проведет на первом сборе в Испании пять спаррингов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.