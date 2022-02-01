Миколенко – о переходе в «Эвертон»: важно было выйти из зоны комфорта

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал об уходе из киевского «Динамо». Украинец подписал контракт с «ирисками» до лета 2026 года, а сумма трансфера составила более 20 миллионов евро.

«На 100% доволен тем, где я сейчас оказался. Игорь Михайлович Суркис говорил, что может быть и раньше мы б тебя отдали, но если есть вариант, нужно идти.

Сумма трансфера не давит, потому что я не обращаю внимания на суммы, которые заплатили или сколько стоят другие игроки. Ты должен выходить и доказывать, что можешь играть в составе.

Готовил себя к тому, что могу всю карьеру провести в «Динамо». Мне 22 года, но я уже, по сути, ощущал себя в зоне комфорта и понимал, что если не уйду сейчас, то в дальнейшем будет все сложнее и сложнее уйти. Я был в зоне комфорта и самое важное для меня было выйти из нее», — сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Миколенко перешел в «Эвертон» из «Динамо» 1 января 2022 года. 22-летний украинский защитник уже успел выйти в старте двух матчей «ирисок».

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