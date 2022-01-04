Миколенко – о переходе в «Эвертон»: когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал

Бывший защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал о реакции на переход в «Эвертон». Изначально игрок не знал, в какой клуб направляется.

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Михайлович привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в «Динамо», завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. «Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры» - сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне «ты мне как сын», я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», — цитирует Миколенко пресс-служба «Динамо».

22-летний украинец подписал контракт с «Эвертоном» до лета 2026 года.

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