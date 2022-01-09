Миколенко о дебюте в Англии: поддержка фанатов была для меня важна

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за английскую команду. Украинец отыграл все 120 минут в победном поединке 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).



«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и одноклубникам. Поддержка фанатов была для меня важна», — написал Миколенко в Instagram.

Миколенко стал игроком «Эвертона» в начале января, подписав контракт до лета 2026 года. За его переход из «Динамо» «ириски» заплатили 23,5 миллиона евро.

«Эвертон» идет на 15-й позиции в чемпионате Англии. Следующий матч команда Рафаэля Бенитеса проведет дома против «Лестера» 11 января.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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Победный дебют Миколенко в «Эвертоне»

Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore

Бенитес: Миколенко хорошо сыграл в дебютном матче за «Эвертон»

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