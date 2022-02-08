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Миколенко не сыграет за «Эвертон» с «Ньюкаслом»: известна причина

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
20:54
Новость
Футбол

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может не сыграть против «Ньюкасла» в 24-м туре АПЛ, сообщает в твиттере инсайдер The Bobble.

Он сдал тест на коронавирус, который показал неубедительный результат.

Миколенко сыграл 3 матча за «Эвертон». 5 февраля он сыграл 73 минуты против «Брентфорда» в Кубке Англии.

Ранее травмировался Бен Годфри, который может сыграть на позиции Миколенко.

Матч с «Ньюкаслом» начнется в 21.45.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

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