Миколенко не сыграет за «Эвертон» с «Ньюкаслом»: известна причина

08.02.2022
20:54
Новость
Футбол
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может не сыграть против «Ньюкасла» в 24-м туре АПЛ, сообщает в твиттере инсайдер The Bobble.
Он сдал тест на коронавирус, который показал неубедительный результат.
Миколенко сыграл 3 матча за «Эвертон». 5 февраля он сыграл 73 минуты против «Брентфорда» в Кубке Англии.
Ранее травмировался Бен Годфри, который может сыграть на позиции Миколенко.
Матч с «Ньюкаслом» начнется в 21.45.
Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.
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