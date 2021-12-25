Миколенко может стать единственным приобретением «Эвертона» в зимнее межсезонье

Украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко, вероятно, станет единственным зимним приобретением «Эвертона», сообщает The Athletic.



Клуб собирается продать Люку Диня, у которого конфликт с Рафаэлем Бенитесом. За счет этих средств, вероятно, клуб рассчитается с «Динамо», а также уменьшит зарплатную ведомость.

«Эвертон» заинтересован в переходе правого защитника «Норвича» Макса Ааронса, но за него просят 18 млн евро, а «ириски» не могут себе позволить потратить такую большую сумму дважды за одно трансферное окно.

Кроме того, в сферу интересов мерсисайдцев входят игрок менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария, полузащитник «Спартака» Гус Тил, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, а также игрок «Монако» Александр Головин и хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф.

Учитывая бюджетные ограничения «Эвертона», новые трансферы, вероятнее всего, состоятся только в летнее трансферное окно.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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Источник: стало известно, кого «Динамо» может купить за деньги с продажи Миколенко

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