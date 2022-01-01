Миколенко: мне было сложно решиться на переход в «Эвертон»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона». Контракт подписан на четыре с половиной года, сообщает официальный сайт английского клуба.

22-летний Миколенко прокомментировал свой переход в «Эвертон».

«Я счастлив быть в этом клубе и сделаю все возможное, чтобы побеждать в каждом матче в этой футболке.

Меня беспокоит ответственность перед болельщиками. Я видел несколько последних матчей «Эвертона» на стадионе «Гудисон Парк» - фанаты невероятные.

Мне было сложно решиться на этот переход, это большой и очень важный шаг в моей жизни, но я должен расти и переезд в АПЛ – это большой прыжок в моей карьере», — сказал Миколенко.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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Официально: Миколенко – игрок «Эвертона»

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