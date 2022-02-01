Миколенко: когда игроки «Эвертона» разговаривают между собой, то я вообще несколько слов только понимаю

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о том, как проходит процесс адаптации в Англии. Украинец отметил, что пока тяжело ему дается английский язык.

«Язык тяжелее всего дается в плане адаптации. Тем более, в Ливерпуле диалект другой и акцент. Приятно, что когда парни обращаются ко мне и задают вопрос, то делают это на максимально простом английском, чтобы мне было комфортно.

Когда сажусь за стол и игроки разговаривают между собой, то я вообще несколько слов только понимаю», — сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Миколенко перешел в «Эвертон» из «Динамо» 1 января 2022 года. 22-летний украинский защитник уже успел выйти в старте двух матчей «ирисок».

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