Миколенко эмоционально попрощался с «Динамо»

Украинский защитник Виталий Миколенко написал пост в инстаграме после перехода в «Эвертон». Экс-защитник киевлян отдал дань уважения воспитавшему его клубу.
«Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.
Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.
Отдельная благодарность каждому болельщику Динамо, всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.
У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-Лиге. Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь», – написал Миколенко.
22-летний защитник подписал контракт с «Эвертоном» до лета 2026 года.
Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.