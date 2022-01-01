Миколенко эмоционально попрощался с «Динамо»

Украинский защитник Виталий Миколенко написал пост в инстаграме после перехода в «Эвертон». Экс-защитник киевлян отдал дань уважения воспитавшему его клубу.

«Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.

Отдельная благодарность каждому болельщику Динамо, всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.

У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-Лиге. Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь», – написал Миколенко.

22-летний защитник подписал контракт с «Эвертоном» до лета 2026 года.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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