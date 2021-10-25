Миколенко: Бущан посоветовал Цыганкову почаще бить по воротам

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победный матч с «Днепром-1» (2:0) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Слова Луческу в перерыве? Мистер сказал нам делать поменьше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.

Цыганков забил в стиле Ярмоленко? Не говорили ему об этом, но как раз перед выходом на второй тайм Жора Бущан посоветовал почаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил.

Результативность Гармаша? Бомбардир должен быть один.

Гармаш — новый лидер команды? По голам у нас лидеры — Витя, Буя, Кум. Пусть и дальше забивают.

Реабилитация за матч с «Барселоной»? Это разные турниры, поэтому нельзя так сказать, что оправдались. Лига чемпионов — это отдельный турнир, но в чемпионате мы должны добывать победу в каждом матче.

Возможный вызов Гармаша в сборную Украины? Пока не поздравляли, так как еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.

Моя замена? Всё нормально. У меня еще с прошлой игры травма, немного воспалилось», — цитирует Миколенко официальный сайт «Динамо».

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