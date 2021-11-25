Микитин: шансы у «Зари» появятся, если она с Ромой надежно сыграет в обороне

25 ноября луганчане в предпоследнем туре группового раунда Лиги конференций сыграют в гостях – с «Ромой».



Экс-игрок «Зари» Владимир Микитин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь подопечным Виктора Скрипника дать бой «волкам».

«К сожалению, в последнее время «Заре» не хватает стабильности и все из-за «привозов» их защитников. Вот и сегодня в Риме очень много будет зависеть от того, как луганчане сыграют в обороне. Если в тылу будет порядок, то появится возможность бросить вызов «Роме», ведь у «Зари» - квалифицированные нападающие.

Однако, на мой взгляд, больше шансов на победу, все же, у «Ромы», которая сейчас на ходу. Тем более, что подопечным Жозе Моуриньо тоже нужны три очка, да и преимущество в психологической подготовке будет на их стороне после недавней крупной победы над «Зарей» в Запорожье».

Напомним, что поединок «Рома» - «Заря» начнется 25 ноября в 22.00.

Ранее стало известно, в каком составе луганчане отправились на матч в Италию.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» проиграла «Львову», прервав победную серию из трех матчей

Матч «Рома» – «Заря» рассудит румынская бригада арбитров

«Заря» вылетела в Италию на матч с «Ромой»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.