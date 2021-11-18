Mикитин: Петраков доказал, что достоин быть главным тренером сборной

Исполком УАФ на своем вчерашнем заседании утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Теперь уже без приставки «и.о.».

Экс-игрок сборной Украины Владимир Mикитин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказал свое мнение о профессиональных качествах Александра Петракова.

Владимир Микитин

«Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период, когда хватало пессимистов, доказал свою профпригодность. Украинская сборная с главным пока заданием — выходом в следующий раунд отбора на чемпионат мира — справилась. Поэтому решение членов исполкома УАФ было прогнозируемым и, уверен, что оно пойдет на пользу, повысив роль тренера в его отношениях с подопечными.

Кстати, когда я возглавлял дублирующий состав «Зари», то наши пути с Петраковым, который был главным тренером сборной Украины разных возрастов, довольно часто пересекались. Александр Васильевич посещал наши календарные поединки и была возможность убедиться, как скрупулезно он собирал досье на приглянувшихся ему футболистов. Поэтому, зная его отношение к делу, я не был удивлен победам юниорской сборной Украины на международной арене. Надеюсь, что и в работе с национальной сборной Украины Петраков не остановится на достигнутом».

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