Микитин: «Mеталлург» хочет пригласить четырех новичков

20 января игроки запорожского «Металлурга» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер «Металлурга» Владимир Микитин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, на какое усиление состава он рассчитывает.

Владимир Микитин

«Придется на неделю сократить отпуск в связи с проведением в марте перенесенного поединка 20 тура с «Тростянцом».



В конце февраля собираемся отправиться на сбор в Турцию, не исключен вариант, что и заключительный этап подготовки проведем в этой стране.

Определенность в этом вопросе появится после встречи на следующей неделе с новым руководством футбольного клуба. Поскольку все игроки, которые выступали за «Металлург» минувшей осенью, связаны контрактом, то команду никто не покинул. Однако для усиления конкуренции хотим дозаявить четырех квалифицированных исполнителей в каждую линию. Задание на сезон остается прежним — повышение в классе».

Также стало известно, что перенесенный матч из-за коронавируса между «Металлургом» и «Тростянцом» состоится 19 марта.

Напомним, что «Mеталлург» уверенно лидирует в своей группе Второй лиги, набрав 45 очков, у «Тростянца» — на 14 пунктов меньше и он — седьмой.

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