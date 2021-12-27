Михайлюк вошел в топ-3 украинцев по результативности в НБА

В матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (99:144) украинский защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк набрал 10 очков.

Таким образом он достигнул отметки 1400 пойнтов в лучшей баскетбольной лиге мира. Михайлюк обошел Станислава Медведенко в списке самых результативных украинцев в истории НБА. У Медведенко 1390 очков.

Выше Михайлюка в рейтинге только Виталий Потапенко (3995 очков) и нынешний игрок «Сакраменто Кингз» Алексей Лень (4265 очков).

Михайлюка под 47-м номером на Драфте-2018 выбрал «Лос-Анджелес Лейкерс», где он и начал профессиональную карьеру. Далее украинец выступал за «Детройт» и «Оклахому». С нынешнего сезона он защищает цвета «Торонто Рэпторс».

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