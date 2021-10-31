Михайлюк: тренерский штаб «Торонто» видит мои успехи

Защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк дал комментарий после матча регулярного чемпионата НБА против «Индианы Пэйсерс» (97:94). Украинский баскетболист набрал 16 очков, это его самая результативная игра в нынешнем сезоне.

«Чувствую одинаковый настрой на каждую встречу. В каждом возможном матче помогаю команде выиграть.

Хочу ли я получать больше игрового времени? Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получу я одну минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу.

Замечает ли мои успехи тренерский штаб? Чувствую, что видят, потому что хвалят меня. Это то, что я хочу показывать в матчах. Когда ты приходишь в новую команду, нужно время для адаптации, понять, как они играют, перемещаются.



Есть ли у нас «химия» с Бэнтоном, Буше и Берчем? Я бы сказал, что да. Мы хорошо обращаемся с мячом, никто не перетягивает на себя. Все стараются, чтобы показать свои лучшие возможности.

Взаимопонимание с Ануноби? Думаю, он очень агрессивный игрок. Ему нужны такие бросающие, как я. Он очень умно распоряжается мячом. Игра с ним позволяет таким шутерам, как я, находить свои броски.

Думаю, «Торонто» прогрессирует быстрее, чем ожидалось. Мы молодая команда, но каждый старается. Но мы еще учимся показывать свою лучшую игру», — сказал Михайлюк в интервью ресурсу Yahoo.

Напомним, что Святослав Михайлюк выступает за «Торонто» с нынешнего сезона.

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