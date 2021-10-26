Михайлюк сыграл 12 минут за «Торонто» в матче НБА

В ночь с 25 на 26 октября в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.



«Торонто» украинского баскетболиста Святослава Михайлюка уступил «Чикаго» – 108:111. За 12 минут 44 секунды на площадке украинец набрал 5 очков, совершил 3 подбора, 1 перехват.

Также стартовавший с двух поражений в трех встречах «Бруклин» на домашней площадке взял верх над «Вашингтоном».

Также украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии.

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