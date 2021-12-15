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Михайлюк провел на площадке больше девяти минут в матче с «Бруклином»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
15.12.2021
11:24
Новость
Баскетбол

В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» обыграли дома «Торонто Рэпторс» (131:129 в овертайме).

Украинец Святослав Михаилюк, защищающий цвета «Рэпторс», получил 9 минут 22 секунды игрового времени. Он успел набрать два очка и отдать две результативные передачи, но при этом допустил две потери и совершил два фола. Михайлюк реализовал один из двух 2-очковых бросков и ни разу не попал из-за дуги при двух попытках.

Ранее Святослав Михайлюк противостоял другому украинцу Алексею Леню, который играет за «Сакраменто Кингз». Лень набрал больше очков, чем Михайлюк, но победа осталась за «Торонто».

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