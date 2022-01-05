Михайлюк пропустил матч НБА из-за попадания в ковид-протокол

Игрок «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк не смог принять участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс».

Украинский баскетболист, как и его партнер по команде Юта Ватанабе, попал под действие протокола НБА, который регулирует вопросы здоровья и безопасности. Без этих двоих игроков «Торонто» одержал уверенную победу со счетом 129:104.

Святослав Михайлюк в нынешнем сезоне сыграл за «Рэпторс» 33 матча. В среднем украинец набирает за игру 6,6 очка и совершает 2,5 подбора.



Ранее Михайлюку удалось набрать четыре очка и совершить два подбора в победном матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

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