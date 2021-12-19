Михайлюк повторил в НБА достижение Медведенко

Защитник «Торонто» Святослав Михайлюк установил еще одно достижение для украинского баскетбола.



В матче против «Голден Стэйт» украинец набрал 5 очков. Таким образом на счету украинца 1390 очков в матчах НБА.

Святослав повторил показатель Станислава Медведенко по результативности среди украинских баскетболистов, когда-либо игравших в НБА.

На счету Медведенко также 1390 очков.

Для того, чтобы набрать 1390 очков в карьере НБА Михайлюку понадобились 193 матча и 1222 броска с игры (с показателем их реализации в 40,2%).

Следующая цель – Виталий Потапенко, который за 11 сезонов в НБА набравший 3995 очков.

Лидирует в рейтинге Алексей Лень – на его счету уже 4265 очков с 2013 года.

Святослав начинал карьеру в «Лейкерс», выбрав его под 47-м номером драфта-2018. В феврале 2019-го украинца обменяли в «Детройт», в прошлом сезоне Михайлюк также играл в «Оклахоме». Нынешний сезон он проводит в «Торонто».

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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