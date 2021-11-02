Михайлюк помог «Торонто» победить в матче НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч за «Торонто Рэпторс». Атакующий защитник впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке и помог «Торонто» одержать победу над «Нью-Йорк Никс» – 113:104.

Михайлюк в этой игре провел на паркете 35 минут и за это время набрал 15 очков (5-7 из игры, 2-4 трехочковых, 3-3 штрафных), сделал 5 подборов и 2 перехвата, а также отдал 5 передач.

«Нью-Йорк» - «Торонто» - 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)

Результативная игра Михайлюка помогла «Торонто» одержать четвертую победу подряд, благодаря чему «Рэпторс» поднялись на шестое место в Восточной конференции.

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