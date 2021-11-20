Михайлюк набрал восемь очков и помог обыграть «Сакраменто»

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал восемь очков в поединке против «Сакраменто».

Украинец вошел в игру со скамейки запасных, провел на площадке 20 минут и реализовал один из пяти дальних бросков.

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень матч пропускал.

«Торонто» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Сакраменто» — 12-й на Западе.

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)

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