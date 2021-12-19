Михайлюк набрал пять очков в матче НБА против «Голден Стэйт»

Украинский баскетболист «Торонто» Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорс».
Украинец начинал матч в запасе. Суммарно он провел на площадке 17 минут и выполнил три подбора на своем щите. Из шести дальних бросков Михайлюк реализовал один.
«Торонто» с разницей в 19 очков обыграл» Голден Стэйт», который вышел на площадку без главных звезд в лице Стефа Карри, Дрэймонда Грина, Андре Игудалы и Эндрю Уиггинса.
В среднем в нынешнем сезоне Михайлюк приносит «Рэпторс» 6,8 очка за матч и реализует 33% своих дальних бросков.
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорс» — 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)
Торонто: Ванвлит (27 + 12 передач), Барнс (21), Ачиува (17), Ватанабе (12), Буше (11), Трент (10)
Торонто занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА и в ночь на 21 декабря примет Орландо.
Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.
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