Михайлюк набрал пять очков в матче НБА против «Голден Стэйт»

Украинский баскетболист «Торонто» Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорс».



Украинец начинал матч в запасе. Суммарно он провел на площадке 17 минут и выполнил три подбора на своем щите. Из шести дальних бросков Михайлюк реализовал один.

«Торонто» с разницей в 19 очков обыграл» Голден Стэйт», который вышел на площадку без главных звезд в лице Стефа Карри, Дрэймонда Грина, Андре Игудалы и Эндрю Уиггинса.

В среднем в нынешнем сезоне Михайлюк приносит «Рэпторс» 6,8 очка за матч и реализует 33% своих дальних бросков.

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорс» — 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)

Торонто: Ванвлит (27 + 12 передач), Барнс (21), Ачиува (17), Ватанабе (12), Буше (11), Трент (10)

Торонто занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА и в ночь на 21 декабря примет Орландо.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.

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