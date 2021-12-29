Михайлюк набрал девять очков в матче НБА

29.12.2021
10:21
Новость
Баскетбол
Защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк набрал девять очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии». Поединок завершился поражением команды украинца со счетом 109:114.
Украинец начал матч на скамейке запасных, провел на площадке 29 минут и реализовал два из четырех своих дальних бросков.
«Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Михайлюк повторил в НБА достижение Медведенко
Украинец Михайлюк набрал двузначное количество очков в матче НБА
Михайлюк вошел в топ-3 украинцев по результативности в НБА
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.