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Михайлюк набрал девять очков в матче НБА

Павел Соловей
Павел Соловей
29.12.2021
10:21
Новость
Баскетбол

Защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк набрал девять очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии». Поединок завершился поражением команды украинца со счетом 109:114.

Украинец начал матч на скамейке запасных, провел на площадке 29 минут и реализовал два из четырех своих дальних бросков.

«Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

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