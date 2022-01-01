Михайлюк набрал четыре очка в матче НБА

01.01.2022
12:02
Новость
Баскетбол
Украинский защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс».
Михайлюк провел на площадке 12 минут. За это время украинец набрал четыре очка и сделал два подбора.
«Торонто» победил «Клипперс» со счетом 116:108. Команда украинца прервала серию из двух поражений подряд в НБА.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 11-е место. Следующий матч команда проведет 2 января против «Нью-Йорк Никс».
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