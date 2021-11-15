Михайленко отреагировал на возможность возглавить «Колос»

Бывший главный тренер днепровского «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию в СМИ о том, что он является кандидатом на пост главного тренера ковалевского «Колоса».

«Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Когда можно позвонить? Давайте в понедельник», — цитирует тренера телеканал «Футбол 1».

Последним клубом специалиста был кипрский «Пафос». Тренер покинул его структуру в конце января текущего года.

Ранее сообщалось, что у клуба есть несколько кандидатур на вакантную должность.

Также мы сообщали о том, что главным фаворитом на должность главного тренера ковалевцев является экс-тренер «Мюнхена-1860».

Сборная Украины прибыла в Сараево на матч с Боснией и Герцеговиной

Сербия, Хорватия и Испания едут на чемпионат мира: все результаты за 14 ноября

Стали известны девять участников чемпионата мира в Катаре

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.