Михалик: за второй тайм «Динамо» заслуживает высокую оценку

В предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов киевляне дома уступили «Баварии» (1:2).

Экс-игрок «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился впечатления от противостояния в столице Украины.

«Реализуй в дебюте динамовец Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе. Как должен действовать в такой ситуации классный бомбардир, вскоре продемонстрировал нападающий «Баварии» Левандовски, забивший эффектный гол.

Этот пропущенный мяч выбил из колеи киевлян и они смогли дать бой немецкому гранду лишь во втором тайме, за который заслуживают высокую оценку. Сократили отставание в счете до минимума, могли даже в концовке спастись от поражения, но не хватило исполнительского мастерства и фарта.

Теперь вся надежда на «Барселону», чтобы она взяла верх над «Бенфикой». Только в таком случае у «Динамо» еще остаются шансы пробиться в еврокубковую весну».

Напомним, что «Динамо» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

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