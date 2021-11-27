Михалик: удивлен, что все радуются Шотландии в жребии для Украины

Национальная сборная Украины в полуфинале отборочного цикла чемпионата мира 24 марта 2022 года сыграет с футболистами Шотландии.

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты жеребьевки.

Тарас Михалик

«Если откровенно, то мне не понравилось, что некоторые считают, что украинской сборной очень повезло со жребием.



Припоминается, похожая ситуация была и в 2009 году, когда главная команда страны, за которую я тогда выступал, в матчах плей-офф чемпионата мира выясняла отношения с греками. Тогда тоже большинство специалистов называли фаворитом нашу сборную. А закончилось все плачевно: ничья в гостях 0:0, поражение в Донецке 0:1 и о финальной части мирового форума пришлось забыть.

Поэтому давайте без эйфории, без шапкозакидательского настроения - это только расслабляет, тем более, что все должно решиться в одном матче и пройдет он в гостях. Нужно учесть еще и то, что поединок состоится в конце марта и в игровой практике мы будем уступать шотландцам. При подготовке на этот факт необходимо обратить первостепенное внимание. Как и на то, что много будет зависеть от бойцовских качеств.

Шотландская сборная, хотя и действует прямолинейно, но скоростная, заточена на атаку. И если дать слабинку, то неприятностей не избежать».

Напомним, что победитель поединка Украина — Шотландия в борьбе за путевку на чемпионат мира поспорит с победителем пары Уэльс-Австрия.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шотландия — Украина, главное о шотландской сборной в отборе на чемпионат мира-2022

Таблица коэффициентов УЕФА для Украины: конец слепым надеждам попасть в первую десятку

Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину

Перед стартом сезона: топ-10 самых красивых биатлонисток мира

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.