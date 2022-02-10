Михалик: игроками «Динамо» после победы над «Депортиво» можно гордиться

Победив в серии послематчевых пенальти «Депортиво» из Испании, киевское «Динамо» пробилось в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал успех подопечных Игоря Костюка.

Тарас Михалик

«Казалось, всё было против динамовцев. Соперничество проходило в гостях при мощной поддержке 12-го игрока, по разным причинам отсутствовала группа ведущих исполнителей, были проблемы с игровой практикой.

Но ребята выстояли, ими уже можно гордиться. Надеюсь, что они на этом не остановятся, ведь в случае выхода в четвертьфинал опередят своих предшественников из «Динамо», которые в 2016-2017 и 2018-2019 годах также пробивались в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

И, отдавая должное динамовцам за проявленный характер и выучку, беспокоит, где большинство из них будет играть уже осенью. Ведь чемпионат Украины (U-21) упразднен, а в основную команду будут приглашены лишь несколько самых достойных. И речь не только о динамовских юниорах, в таком же положении находятся и резервисты других клубов. Вот почему, на мой взгляд, нужно исправить ошибочное решение и вернуть чемпионат среди 21-летних. Иначе можно оказаться в роли скупого, который платит дважды».

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