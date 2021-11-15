Mихалик: если не выиграем у Боснии, сборную никто не поймет

В заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира национальная сборная Украины 16 ноября померяется силами в гостях с футболистами Боснии и Герцеговины.

Экс- игрок сборной Украины Тарас Mихалик в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что должно стать подспорьем для наших футболистов в чрезвычайно важном матче в Боснии.

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«Вот и настал час истины. Если завтра сборная Украины не победит боснийцев, у которых выбыли из строя лидеры — Эдин Джеко и Сеад Колашинац, то этого уже никто не поймет. Тем более, что балканцы в отличие от наших уже потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество также должно быть у гостей.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.



В свое время, выступая за «Динамо», мы разгромили «Ильичевец» (9:0) и создалось впечатление, что тогда мы создали меньше голевых моментов, поэтому верю, что завтра прицел будет исправлен и наши ребята выиграют, как минимум, с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сотворят сенсацию и сыграют вничью с французами. Хотя я уверен в профессионализме чемпионов мира и даже если они и будут выступать в экспериментальном составе, то все равно у них хватает «звездных» игроков, чтобы взять верх над финнами».

Напомним, что французы с 15 очками уже гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата мира, в активе финнов — 11 очков и они пока вторые. У сборной Украины — 9 очков и третье место в таблице.

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