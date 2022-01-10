«Металлисту» интересен бывший вратарь «Динамо»

Бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько в ближайшее время может вернуться в Украину. В услугах 29-летнего вратаря кипрского «Пафоса» заинтересован «Металлист», сообщает Динамо Киев Inside.

Владелец «Пафоса» Сергей Ломакин хочет продать Рудько в зимнее трансферное окно, так как летом украинец может уйти бесплатно.

Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

В 14 матчах чемпионата Кипра Рудько пропустил лишь 11 мячей. Шесть игр провел на ноль.

Сейчас основным вратарем «Металлиста» является 34-летний Александр Рыбка. Его сменщик - Даниил Каневцев.

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