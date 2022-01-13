«Металлист» вышел из отпуска не в полном составе

Лидер Первой лиги начинает подготовку к весенней части сезона.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, легионеры «Металлиста», которых сейчас в харьковском клубе официально шесть (а в ближайшее время наверняка станет больше), присоединятся к команде непосредственно в Турции. Первый заграничный сбор желто-синих стартует в воскресенье, 16 января. В его рамках запланированы четыре спарринга.

Сегодня и завтра украинские футболисты команды пройдут медосмотр и проведут пару тренировок.

«Металлист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Стартовым официальным матчем в 2022 году для желто-синих станет кубковый четвертьфинал с «Зарей». Поединок состоится в Харькове 1 марта. До этого команда Александра Кучера проведет три тренировочных сбора в Анталье.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» перед турниром четырех в Турции сыграет с вице-чемпионом Грузии.

Также стало известно, что харьковский клуб не планирует возвращать хавбека после аренды в «Олимпике».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист» может приобрести бразильского вингера

Ярославский: «Металлист» точно не будет прибыльным клубом

Бывший администратор сборной Украины вернулся в «Металлист» из зарубежного клуба

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.