«Металлист» выиграл у команды из Казахстана

11 февраля в рамках сборов в Турции «Металлист» встретился с казахстанским «Акжайыком».



Харьковская команда победила в этом поединке со счетом 1:0 благодаря голу Чидомере с пенальти на пятой минуте.

Товарищеский матч

«Металлист» - «Акжайык» - 1:0

Гол: Чидомере, 5 (с пенальти)

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