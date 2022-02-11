«Металлист» выиграл у команды из Казахстана

11.02.2022
15:57
Новость
Футбол
11 февраля в рамках сборов в Турции «Металлист» встретился с казахстанским «Акжайыком».
Харьковская команда победила в этом поединке со счетом 1:0 благодаря голу Чидомере с пенальти на пятой минуте.
Товарищеский матч
«Металлист» - «Акжайык» - 1:0
Гол: Чидомере, 5 (с пенальти)
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