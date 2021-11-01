«Металлист» выиграл у «Альянса» и закрепился на первом месте

1 ноября в рамках 16 тура Первой лиги Украины «Металлист» в Харькове встречался с «Альянсом».
Упорная игра получилась. В первом тайме были зафиксированы нули, а вот во второй половине поединка харьковчане дважды расписались в воротах гостей с Сумщины и сделал это Евгений Пидлепенец, оформивший дубль.
В итоге «Металлист» победил со счетом 2:0.
Первая лига. 16 тур
«Металлист» – «Альянс» – 2:0 (0:0)
Голы: Пидлепенец, 74, 83.
После этого матча харьковчане с 38 очками лидируют в Первой лиге. «Альянс» с 26 баллами – четвертый.
Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.