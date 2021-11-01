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«Металлист» выиграл у «Альянса» и закрепился на первом месте

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
21:03
Новость
Футбол

1 ноября в рамках 16 тура Первой лиги Украины «Металлист» в Харькове встречался с «Альянсом».

Упорная игра получилась. В первом тайме были зафиксированы нули, а вот во второй половине поединка харьковчане дважды расписались в воротах гостей с Сумщины и сделал это Евгений Пидлепенец, оформивший дубль.

В итоге «Металлист» победил со счетом 2:0.

Первая лига. 16 тур

«Металлист» – «Альянс» – 2:0 (0:0)

Голы: Пидлепенец, 74, 83.

После этого матча харьковчане с 38 очками лидируют в Первой лиге. «Альянс» с 26 баллами – четвертый.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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