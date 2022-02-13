«Металлист» возьмет на третий сбор опытного хавбека

Первые два этапа зимней подготовки желто-синих футболист пропустил.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Евгений Банада отправится с «Металлистом» на третий тренировочный сбор в Турцию. Команда Александра Кучера должна вылететь за границу 14 февраля.

Отметим, что на первых двух турецких сборах «Металлиста» Банада отсутствовал.

29-летний полузащитник перебрался в Харьков летом прошлого года из «Александрии». В текущем сезоне Первой лиги Банада провел 13 матчей и забил 6 мячей. Также на его счету 2 игры в Кубке Украины.

«Металлист» — лидер Первой лиги. Сейчас харьковчане готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка Украины с «Зарей» (1 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что одним из спарринг-партнеров «Металлиста» на третьем сборе станет другой представитель украинской Первой лиги.

Также стало известно, что «Скорук» отказался от африканских легионеров и подпишет игрока «Олимпика».

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После матча с «Зарей» в Кубке Украины «Металлист» снова отправится за границу

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