«Металлист» возьмет на третий сбор опытного хавбека

Первые два этапа зимней подготовки желто-синих футболист пропустил.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Евгений Банада отправится с «Металлистом» на третий тренировочный сбор в Турцию. Команда Александра Кучера должна вылететь за границу 14 февраля.
Отметим, что на первых двух турецких сборах «Металлиста» Банада отсутствовал.
29-летний полузащитник перебрался в Харьков летом прошлого года из «Александрии». В текущем сезоне Первой лиги Банада провел 13 матчей и забил 6 мячей. Также на его счету 2 игры в Кубке Украины.
«Металлист» — лидер Первой лиги. Сейчас харьковчане готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка Украины с «Зарей» (1 марта).
Ранее наш сайт сообщал, что одним из спарринг-партнеров «Металлиста» на третьем сборе станет другой представитель украинской Первой лиги.
Также стало известно, что «Скорук» отказался от африканских легионеров и подпишет игрока «Олимпика».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.