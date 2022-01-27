«Металлист» - «Варта»: видеотрансляция спарринга харьковчан

В четверг, 27 января, в 14.00 «Металлист» начнет заключительный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Игра пройдет в Анталии на поле Miracle Resort Hotel 5*.



Соперником желто-синих станет познанская «Варта», занимающая 16-е место в польской Экстраклассе.

Второй день подряд подопечные Александра Кучера будут противостоять коллективу из Польши - 26 января «Металлист» разошёлся миром (1:1) с «Радомяком» из Радома. Голом в составе харьковской команды отличился Богдан Порох.

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